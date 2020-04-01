美國印表機製造商全錄控股公司（Xerox Holdings Corp），週二放棄了對惠普公司（HP Inc）的350億美元敵意現金加股票收購要約，主要原因是新冠肺炎的爆發對該公司收購PC和列印​​設備製造商的行動造成了壓力。

這是惠普執行長恩里克·洛雷斯（Enrique Lores）的勝利，他在11月接任位於加利福尼亞州帕洛阿爾託的公司的職位後就面臨著一場收購之戰，這對億萬富翁投資者卡爾·伊坎（Carl Icahn）也是一個打擊，他在兩家公司中都擁有大量股份，並推動了兩家公司的合併。

該公司在一份聲明中說，全錄原定在5月的惠普年度股東大會上挑戰惠普董事會，但現在將放棄這項努力以及對惠普股票的要約收購。

全錄說：「儘管採取這一步驟令人失望，但我們將員工，客戶，合作夥伴和其他利益相關者的健康，安全和福祉以及我們對流感大流行的更廣泛的響應列為優先事項 。」

全錄補充說，與惠普的潛在合併將帶來令人信服的長期財務和戰略利益。雖然一旦新冠肺炎危機消退，兩家公司可能會選擇參與，但全錄的決定意味著，直到2021年春季召開下一次年度股東大會，惠普才不會再有施加這種壓力的機會。

惠普在一份聲明中說：「惠普要感謝我們的股東，合作夥伴，客戶和員工在此過程中的投入和持續支持。」

(中時電子報)