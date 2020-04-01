台中市府台灣大道及陽明市政大樓，每日進出人數分別約達6000人次及3000人次，1日起於新市政大樓文心樓1樓及陽明市政大樓1樓中庭集中進行接洽民眾工作，新市政大樓惠中樓則為純辦公區域，不開放民眾洽公。

市府防疫加嚴、超前部署，落實洽公民眾進入市府所屬機關，均須戴口罩、量測體溫、消毒雙手、在出入口「實名」登記基本資料，今日起更於台灣大道市政大樓文心樓1樓及陽明市政大樓1樓中庭設聯合洽公專區及小型會議室，加上電梯管制措施，縮短民眾洽公時間、減少接觸風險。

祕書處副處長李政峯表示，市府台灣大道及陽明市政大樓，每日進出人數分別約達6000人及3000人次，即日起於新市政大樓文心樓1樓及陽明市政大樓1樓中庭集中進行接洽民眾工作，新市政大樓惠中樓為純辦公區域，不開放民眾洽公。

市府運用新市政大樓文心樓1樓及陽明市政大樓1樓中庭集中接洽民眾，實施單點接觸，加上落實洽公民眾進入市府均需量測額溫、實名登記，若洽公區人潮過度聚集也會進行疏離，可將群聚風險降至最低。

一樓設置聯合洽公區，許多民眾一早到市府洽公，不需搭電梯上樓，就可直接在1樓找到各局處櫃位，登記辦理業務，實施情況順暢。

洽公民眾表示，市府為加強防疫，除洽公需戴口罩、量額溫、消毒雙手、實名登記，今天更將各局處洽公區直接設置在1樓，防疫做得很完整，這是美意一樁，願意全力配合。

民眾對市政大樓面積廣大，各局處分散各樓層，過去洽公需跑上跑下，如今不需搭乘電梯，可直接在一樓洽公區輕鬆辦理業務，服務人員態度很親切，尤其有的局處業務量較龐大，還會多配置服務人員，肯定市府積極作為。

新市政大樓及陽明市政大樓原由各機關在1樓聯合服務中心及各機關所在樓層，提供各項諮詢與洽公服務，整合市政大樓各機關服務機能，於1樓通風較佳的中庭設置聯合洽公專區，集中提供各項服務，可減少人員至2樓以上樓層走動或搭乘電梯機會，降低非必要接觸風險。

祕書處強調，市政大樓防疫措施持續加強，進出大樓皆須量測額溫、配戴口罩，並採實名登記制度也呼籲民眾多利用線上申辦系統或電話洽詢，減少出入公共場所，保護自身健康。

(中時 )