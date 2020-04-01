翁子國小愛的書庫更新揭牌。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

豐原區翁子國小與財團法人台灣閱讀文化基金會合作「愛的書庫」邁入第8個年頭，今年獲得張廖泉先生全家福與枝茂社會福利慈善事業基金會、波錠文教基金會、中台山佛教基金會等贊助，協助書庫書籍汰舊換新；1日舉辦書庫認養更新感謝儀式，期待透過活化閱讀品質，提升師生閱讀的深度與廣度。

翁子國小校長詹文成說，翁子國小除是「愛的書庫」種子學校外，並透過雲水專車駐點借書、教育部數位閱讀計畫績優夥伴學校、故事媽媽成長團，全面活化閱讀的廣度與多元性，豐富孩子們的生活學習與眼界；學校在前年成立社區共讀站，在舒適的閱讀空間下，藉由政府與民間資源挹注，讓師生與社區民眾都受惠。

教育局專委郭明洲表示，近年台中市在閱讀領域成績亮眼，去年在閱讀推動學校中，提報17個獎項，包括6所閱讀磐石學校、7位閱讀推手個人組及4個閱讀推手團體組，全數獲獎，獲獎率百分百，獲獎數更蟬連全國第一。

市府多年來與民間攜手合作，將資源完善分配到有需求的地區，透過不同管道激發學生學習動能，期望讓師生有更多學習與自我實現的機會。

教育局強調，台灣閱讀文化基金會「愛的書庫」自95年成立迄今，協助學校建置愛的書庫已突破300座，其中台中市持續運作的有30座，包括東勢區中山國小的多元文化書庫、曉明女中的成人讀書庫、惠明盲校的有聲書書庫、博愛國小谷關分校的原住民書庫等特色書庫。

(中時 )