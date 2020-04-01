保險產業與知名擴增實境(AR)遊戲公司Niantic跨界合作！台灣國泰人壽宣布成為首家與Niantic建立夥伴關係的保險公司，透過《Pokémon GO》將國泰人壽服務據點、營業中心，國泰世華ATM等2,500個位置轉變為寶可補給站、道館提供民眾一同參與，同步推廣線上結合線下的系列行銷活動。

國泰金控暨人壽資深副總孫至德表示，國泰推動數位轉型，此次與《Pokémon GO》合作希望突破傳統與民眾溝通方式，尤其是年輕Z世代，其生活以及娛樂均是從網路上所獲得，同時此次活動進一步鼓勵民眾養成健康習慣，與保障一起前進，讓創新不只停留在國泰，而是能與全民共享成果。

目前大多數的保險公司，還是以商品的特點以及保障的項目來作為與民眾溝通的主軸，但保險商品的複雜性以及保單內專有的金融術語，往往讓民眾不容易全盤理解，也對保險產業始終有個距離感，透過此次與Niantic的合作，國泰人壽以『健康與保障一起前進』快速融入國人生活拉近彼此距離，並以此為概念，規劃一系列的活動邀請民眾一同加入。未來民眾不僅能在《Pokémon GO》享受遊戲樂趣，也可以在國泰2,500個寶可補給站及道館中看到活動訊息。

Niantic 亞太區業務開發主管張揆英(Gary Chang)表示，非常期待此次《Pokémon GO》與國泰人壽跨業合作一起來共同推廣，也讓國泰人壽成為台灣第一家透過遊戲行動定位服務(Location Based Service)來完成行銷活動的推廣，我們相信國泰人壽與Niantic 將會持續推出讓消費者驚豔的成功案子，並持續一起深耕在台灣的市場。

根據哈佛大學的研究，每天步行7,500步對健康最有益處。國泰人壽推出健康促進計劃，邀請民眾下載國泰人壽App，線上揪團一起健康，到目前為止已超過23萬用戶加入此健康計畫。在4月份的活動有來參與健康促進的民眾，更有機會獲得可愛的寶可夢週邊商品。

該計劃的主要目的之一是鼓勵民眾養成良好的健康習慣，並傳遞保險公司不僅是保障上風險發生後的接觸，更是平常生活與健康上的銜接與照顧，以善盡企業社會責任並促進社會的安定及和諧。此次與Niantic旗下《Pokémon GO》合作將數位與健康理念融入民眾生活場域，未來將持續合作，打造數位保險生態圈，為民眾建構幸福生活！

(中時電子報)