為防止疫情擴散，北市持續對違反居家檢疫者開罰，北市政府衛生局針對109年3月21日1名自中國北京入境的民眾未依規定在填寫居家檢疫地點進行居家檢疫，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，從重裁罰100萬元。

此民眾109年3月21日自中國北京入境，居家檢疫期間自入境日起至109年4月4日止，解除居家檢疫日期為109年4月5日，該民眾自機場入境後隨即失聯，且「入境檢疫系統」線上填寫手機門號為空號，109年3月22日經民政及警政人員至居家檢疫住所親訪該民眾，確認其未依規定於住所檢疫，通報失聯，並經警察局於109年3月24日在網咖尋獲，自失聯起至尋獲為止，共歷時約79小時，嚴重違反居家檢疫規定，罔顧民眾安危，影響防疫甚鉅。

北市統計至109年4月1日止，共開罰74人。依情節輕重，違反居家檢疫規定分別開罰1萬元罰鍰計有66人、5萬元罰鍰計有1人、7萬元罰鍰計有4人、100萬元罰鍰計有2人；違反居家隔離規定遭開罰6萬元罰鍰1人。

(中時 )