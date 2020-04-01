去年大陸房地產銷售普遍狀況不佳，十大房企相繼公布的2019年年度報告顯示，大型房企業績增速放緩，同時也出現分化趨勢，其中，僅融創、龍湖、新城全年銷售額年增逾20％，而萬科銷售金額年增率僅3.9％。有鑑於此，克而瑞研究中心高級分析師朱一鳴指出，去年房企銷售不佳，再加疫情衝擊，將使房企今年業績目標轉趨保守。

具體來看，2019年恒大累計實現合約銷售金額6010.6億元（人民幣，下同），年增率9.0％，較2018年的10.1％增幅略緩；萬科2019年累計銷售金額6308.4億元，年增3.9％，增速在2018年14.5％的基礎上再度放緩；而碧桂園、華潤、中海、龍湖、富力等龍頭房企2019年銷售金額年增率均不同程度放緩。

另外，在已公布年報的房企中，僅碧桂園、萬科總資産規模超過1兆元，碧桂園總資産規模直逼2兆元，而融創中國資産規模僅為萬科的一半，其餘房企如中海地産、龍湖集團總資産規模不超過8000億元。對此，諸葛找房數據研究中心分析師國仕英表示，大型房企間總資産差距較明顯，呈現出一定程度的分化趨勢。

受到去年及今年初業績下滑的影響，大陸房企對於今年的營業目標設定也跟著轉趨保守。據新浪財經報導，新城控股提出2500億元的目標，相較2019年有所下調；華潤則表示，2020年將保持一貫的穩健運營，銷售目標為2620億元，同比增長8％。

克而瑞研究中心高級分析師朱一鳴表示，疫情影響帶來市場波動，房企業績目標設定較保守；他解釋，市場不確定性漸增，房企要想生存必須先以「穩」為主，而較大型的房企現已率先轉向「質」的提升，在產業增速放緩的背景下，提質控速成為共識，今年目標成長率降低在合理預期內；整體看，今年企業目標成長率基本落於10％左右，比2019年再放緩。

國仕英則表示，預計第二季市場會進一步恢復，但城市間差異較明顯，房企設定業績目標時，應綜合考慮企業布局城市情況、企業銷售策略及品牌影響力等，不宜制定過高的銷售目標。

朱一鳴建議，企業多元化戰略應更謹慎，同時，房企在多元業務發展的不斷摸索與試錯過程中，要更加注重挖掘強項業務潛力，實現資源的有效分配；企業多元化業務仍將圍繞地産生態業務展開，與地産主業的協同性將更為緊密。

(旺報 )