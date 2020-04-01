成本趨緩、調整策略發揮，長興(1717)108年營收403.63億元，毛利率19.47％，稅前盈餘29.14億元，稅後盈餘24.66億元，年增59.06％，EPS1.99元；事會決議配息1.4元。

精簡組織架構，整合集團資源，長興推動大陸地區轉投資二家子公司合併案，長興(廣州)電子材料有限公司(消滅公司)、長興(廣州)光電材料有限公司(存續公司)，合併後不影響股東權益，藉此降低生產與管理成本，提升營運效能。

長興表示，長興(廣州)電子材料經營光阻劑之塗佈、分條、裁切、加工、分裝與銷售業務。長興(廣州)光電材料主研究、開發、生產電子用高科技化學品及相關製品，銷售公司產品。

長興生產基地包含大陸、台灣、泰國、美國、馬來西亞、義大利及日本。合成樹脂營收占比約53％、電子材料30％、特用材料16％；其中電子材料以PCB原料乾膜光阻占比逾九成。

看好光固材料成長，營運布局鎖定UV材料水性化、UV熱熔膠、5G手機背蓋塗料等高值新應用。未來五年PCB需求成長活絡，除帶動乾膜光阻需求外，真空壓膜機設備估10％以上增長。

(工商 )