55歲郭姓噁男3月30日搭乘公車時，伸出噁爛鹹豬手觸摸女性後，隨即跳車逃逸，被害女子報案並提供蒐證影片，警方立即展開搜索，不到24小時，於31日蘆洲西雲路逮獲噁心變態郭男，遂將噁心郭男依性騷擾防治法第25條強制觸摸罪，移請新北地檢署偵辦。

三重55歲郭性色狼3月30日搭乘公車704公車時，趁著酒意和人多繁雜，竟對一旁的妙齡女子，竟伸出噁爛之手，觸摸該女子大腿後，甚至露出令人想吐的微笑，受害女子機靈拿出手機蒐證，一旁正義的乘客見狀也立即大聲喝止，變態郭男卻趁機落跑。

受害女子前往警局報案，並將性騷影片放上臉書社團，引發網民公憤，「噁心！」、「那隻髒手應該剁掉」及「希望條杯杯趕快抓到惡狼」等語。警方當日成立專案小組，調閱鄰近上百個監視錄影鏡頭，發現該惡狼犯案後，不斷周邊巷弄打轉，後來又返回現場再次搭乘公車前往蘆洲地區躲藏。

警方於3月31日下午在蘆洲區西雲路逮獲郭姓惡狼，經訊問郭男坦承因酒後亂性，情不自禁而伸手觸摸被害人大腿，甚至辯稱「只有摸一下下而已…」，警方訓斥郭男態度並嚴正告誡，「司法很快就會讓你知道摸一下下的慘痛代價！」，全案訊後即依違反性騷擾防治法第25條強制觸摸罪，移請新北地檢署偵辦。

(中時 )