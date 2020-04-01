肺炎讓實體店面生意急凍，經濟部今天宣布，餐飲業與零售業上架外送平台與電商兩項服務補助今上路，對象是未曾使用這些服務的店家。前者預計補助1.1萬家、每家1.5萬元，後者補助1000家、每家10萬元。兩項都開始接送外送平台與電商業者提推廣計畫書申請，本月10日會公告第一批入選名單，餐飲業與零售業者就可以去選擇使用。

經濟部今(1日)公告「餐飲業上架外送服務方案」與「零售業上架電商服務」兩項補助要點，協助實體店面走線上訂餐與數位平台銷售。經濟部商業司副司長陳秘順說，很多餐飲業還沒有導入外送服務，因此編列1.65億，讓未接觸過外送平台餐飲店家首次導入外送服務，預計補助1.1萬家，每家1..5萬。

他說明，這1.5萬主要是用在三個服務上，包括餐點上架費、線上網站推薦費、快速配送費。由於這次已有外送平台提出免上架費、免費推薦，因此這1.5萬也可能全用在配送，以1趟50元來說，就可以幫店家免費外送300趟。

對於沒接觸過電商平台的零售店家來說，要使用數位銷售有門檻，陳秘順表示，因此這項補助先接受電商平台與技術服務業者提出服務方案，零售店家再選擇看是自建官網或直接上架電商平台。

經濟部表示，零售業目前以伴手禮店、食品店比較有興趣，但一些新的文創店家也很適合，另外還希望力促傳統老店藉這次機會上電商銷售。

今天補助要點公告後，經濟部將開始接受外送平台與電商業者提出推廣計畫書申請，預計10日公告入選名單。商業司說，沒有設限名額，希望多一些平台業者讓店家選擇，目前可能有11家外送業者參加，不會只有大家熟知的Uber Eats和foodpanda。

(中時 )