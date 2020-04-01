中職聯盟與各球團領隊召開視訊會議，確定4月11日正常開幕，不過將採完全閉門比賽，對於目前疫情尚未緩和，中職仍照常開打，中職會長吳志揚表示，「打球不是好玩，這是我們的工作。」且若中職出現兩種情況就會停賽。

其一為台灣疫情嚴重加劇，若政府宣布所有人都必須待在家，禁止室外活動，那中職當然就配合停賽；第二為在謹慎防疫下，還是有隊職員不幸確診，會遵循專家配合檢查，看是要隔離還是停賽等，會再訂一套標準。

雖然現在疫情嚴重，不過吳志揚表示，「打球不是好玩，這是我們的工作，我們就在上班，要在相關防疫政策下盡量正常上班，」

先前吳志揚曾說，若中職有球員或工作人員確診就停賽，今日有新說法，吳志揚表示，若有人確診很可能會停賽，因為中職並不大，如果是球員家人確診，該如何因應，會請專家訂製一套適用於中職的規則，「看是要居家隔離、居家檢疫還是自主健康管理等，會在短期內會馬上製作，一做好就會公布。」

(中時 )