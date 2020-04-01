豐原高中愛校樓規劃9間普通教室，改善校園空間不足的情形。（王文吉攝）

豐原高中愛校樓規劃9間普通教室，改善校園空間不足的情形。（王文吉攝）

豐原高中愛校樓拆除重建工程，歷經3任市長，終於落成啟用。（王文吉攝）

豐原高中愛校樓落成啟用，與會貴賓合影留念。（王文吉攝）

豐原高中是中部成立美術班的先驅學校，學生別創作「愛校樓」主題作品。（王文吉攝）

台中市立豐原高中愛校樓因921地震毀損，6年前拆除後，建築師人間蒸發，興建工程一度停擺，經重新設計才順利完工。副市長令狐榮達1日出席落成啟用典禮，並表示，市府全力支持教育發展，新愛校樓啟用後，能給師生更寬敞的學習空間，滿足校園整體的教學需求。

豐原高中愛校樓在前市長胡志強時代拆除，林佳龍任內動工，盧秀燕接任市長後完工，並在1日落成啟用，包括副市長令狐榮達、教育局副局長方炳坤、豐原高中校長羅瑞宏、市議員張瀞分、陳清龍、陳本添等人均出席。

令狐榮達表示，豐原高中1968年創校，歷史悠久、人才濟濟，除設立美術班、英語實驗班、數理實驗班、應用科學班等特色班級，近年更開設第二外語如日語、西班牙語及德語等，致力推動國際教育，學風優良。

令狐榮達打趣說，自已是台灣師範大學英語系畢業，過去曾在高中任教英文；因自覺無法教導學生在聯考拿高分，很怕不稱職，後來進入外交體系，曾派駐美國、加拿大、紐西蘭、馬紹爾群島等地，樂意協助國際交流活動，如果英文教師突然請假，可以來代課。

羅瑞宏表示，愛校樓建於1972年，921地震後，檢測發現耐震係數不足，於2014年拆除，而後學校積極向中央爭取重建經費，工程去年10月完工，今年1月中旬取得使用執照，2月初驗收合格，今日正式啟用。因應108課綱的實施，提供教學研究及自主學習更完整的空間。

教育局表示，豐原高中是中部成立美術班的先驅學校，目前全校42班普通班、3班美術班，學生數約1600人，教室不敷使用；新建愛校樓有9間普通教室，可望改善校園空間不足的情形。

(中時 )