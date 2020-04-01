新冠肺炎疫情使全球需求與供應鏈陷入癱瘓，南韓3月製造業活動創下11年來最嚴重的衰退。

IHS Markit南韓3月製造業採購經理人指數（PMI）為44.2，較2月的48.7進一步下跌，並創下2009年1月韓國剛擺脫全球金融危機以來的新低記錄。

3月生產分項指數為38.5，較2月的44.4大跌，並創下11年來新低。總新訂單分項指數亦呈現2009年1月以來最嚴重的衰退，新出口訂單指數創下6年半來最嚴重的萎縮，未來產出指數更創下歷史新低。

(時報資訊)