《國際經濟》全球供需染疫 南韓3月製造業11年來最慘 15:232020/04/01 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情使全球需求與供應鏈陷入癱瘓，南韓3月製造業活動創下11年來最嚴重的衰退。 IHS Markit南韓3月製造業採購經理人指數（PMI）為44.2，較2月的48.7進一步下跌，並創下2009年1月韓國剛擺脫全球金融危機以來的新低記錄。 3月生產分項指數為38.5，較2月的44.4大跌，並創下11年來新低。總新訂單分項指數亦呈現2009年1月以來最嚴重的衰退，新出口訂單指數創下6年半來最嚴重的萎縮，未來產出指數更創下歷史新低。 (時報資訊) #全球 #指數 #南韓 #最嚴重 #製造業 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣製造業 前二月逆勢成長 04:092020/03/28 財經要聞 憂疫情蔓延至6月 工總：製造業需短中長期紓困 04:092020/03/28 財經要聞 製造業營業額下滑5成 嘉義市長黃敏惠：全力輔導紓困 17:312020/03/30 政治 陸3月官方製造業PMI為52％ 企業復工加速中 09:322020/03/31 兩岸 陸3月官方製造業PMI回升至52 勝預期 10:322020/03/31 財經 陸3月製造業PMI大反彈 學者：數值過高下月恐再跌 19:392020/03/31 兩岸 陸製造業3月PMI大反彈 4月恐再跌 04:102020/04/01 兩岸要聞 大陸3月財新製造業PMI回升至50.1 10:372020/04/01 財經 愚人節？疫情當前 3月台灣PMI竟走升 10:402020/04/01 財經 中經院：不管什麼行業 廠商都想知道「何處是底部」 14:052020/04/01 財經 財經熱門新聞 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 獨》千張保單狂降息 國壽美元宣告3.15％引爆怒火 - 財經 - 工商 有救了！川普找大咖喬油價 油市逆天復仇 - 財經 4天連假恐有大事…散戶明天賣光或抱股？ - 即時 美「1億打」手套轉單台灣 北部毛紡業者：錢很難賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。