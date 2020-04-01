為因應新冠肺炎疫情，蔡英文總統宣布追加1500億元特別預算。行政院證實明將舉行臨時院會，擬討論通過特別條例修正案，並初步敲定第二波紓困方案。

新冠肺炎國際疫情上升，行政院發言人Kolas Yotaka表示，疫情與當初訂定特別條例時已不同，政院因而決定提出追加預算，並將送出特別條例修正案到立法院審議，以便後續追加預算。

蔡總統今天表示，將追加1500億元，預估整體特別預算規模上看2100億元。據了解，明天行政院會將優先處理特別條例修正案，待修正案經立法院三讀後，才能送出特別預算。

由於第2波紓困方案，涉及多項產業的補助再加碼，臨時會也將一併討論紓困內容。

行政院發言人Kolas Yotaka證實，院會除了將提出「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」的修正案，也會說明擴大紓困振興的預算與內容，希望在院會通過。

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(中時 )