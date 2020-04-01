防疫期間非現金支付方式成了討論話題，漸漸成為民眾交易支付首選，一卡通公司與LINE Pay合作的「LINE Pay Money」(原「LINE Pay 一卡通帳戶」，後同)，為持續鼓勵新舊用戶多加體驗行動支付的便利性，即日起至2020年6月30日再祭出多項生活繳費、乘車碼及商家消費優惠，期盼提高行動支付使用率。

還沒用過「LINE Pay Money」? 「LINE Pay Money」目前累計用戶數已突破220萬，為吸引更多從未體驗行動支付的首用族群，祭出超高首用優惠，2020年4月起至6月30日首次使用「LINE Pay Money」，不限金額消費享LINE POINTS 點數50點回饋，首次使用「LINE Pay Money」生活繳費功能繳費享LINE POINTS 點數20點回饋，等於首次消費及繳費即可享70點回饋。此外，不論新舊用戶使用「LINE Pay Money」於線上網購或實體通路消費付款，當月累積滿3,000元，可再獲LINE POINTS點數100點回饋。

「LINE Pay Money」線上或實體通路消費月滿3,000元送100點。(一卡通提供／黃慧雯台北傳真)

正在居家防疫、不能出門繳費？使用「LINE Pay Money」生活繳費功能，從停車費到水電瓦斯費，皆可簡單搞定！民眾只需於「LINE Pay Money」中綁定車號繳納停車費，可享每筆帳單回饋LINE POINTS點數5點，每人每月回饋上限50點，另於繳費期限內繳納台北市、高雄市停車費還可享9折優惠，新北市停車費也享第二筆現折5元優惠，首次繳納新北市停車費再享88折優惠。其他指定生活繳費項目包含電費及水費(需綁定電號、水號)、瓦斯費、有線電視(含寬頻費用)、健保費(需綁定身分證字號)、學雜費(限臺北市、臺南市、雲林縣)等，繳費可享高達5%點數回饋，每人每月回饋上限1,000點。

一卡通公司表示，使用行動支付可降低現金交易的接觸傳染，也可減低民眾攜帶現金及商家收現金的風險，民眾可多加使用，體驗全方位行動支付服務的便利生活。

(中時電子報)