受制CPL、AN市況趨緩，中石化(1314)108年營收296.24億元，毛利率5.49％，本業虧損4/09億元，稅前盈餘18.63億元，稅後盈餘17.38億元，年減59.47％，EPS 0.61元；董事會決議配息0.3元。

因應石化、資產開發等投資需求，中石化董事會通過辦理現增或現增參與發行海外存託憑證，額度6億股；並決議即日起至5/29買回5萬張庫藏股，每股區間5.03～7.50元。

中石化CPL年產40萬噸，營收占比6成，AN年產22.4萬噸，營收占比約3成，尼龍粒年產3.6萬噸。大陸江蘇如東威名石化一期投資59億元，規劃環己酮年產15萬噸、10萬噸尼龍六；另橋頭廠、頭份廠高值化精密化工產能將在2020～2021年開出。

此外，中石化去年9月剛透過旗下100%持股的子公司鼎越開發，以372億又1萬元搶標成功，拿下京華城標售案，將重新開發打造4棟頂級商辦，目標2023年完工。

(工商 )