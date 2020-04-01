劉雨柔與老公Jeff、林珮君與女兒林庭竹、賈斯汀、馬丁、陳彥婷及黑鬼兒上《請問你是哪裡人》，控訴身邊的人拍照技術到底有多讓人生氣。劉雨柔說跟老公到馬爾地夫度蜜月，她請老公除了拍下她的曼妙身材，連風景都一定要很美，老公信心滿滿的說交給他，但拍完之後她打開手機跟相機一看卻難過的說：「我的蜜月就這樣毀了耶！」

她出示照片後大家只看到超美的海灘與天際線，卻找不到她的人，最後終於在中心點看到有如松葉般細小的她，她哭笑不得的說，老公一直要她往深海裡走，還一直說很美，自己就在大太陽底下讓他拍了半個小時，沒想到最後只看到細細的一根自己，佔整張照片比例不到百分之一。

Jeff也反控訴劉雨柔幫他拍的運動照都超醜，不是臉比平常大一倍，就活像川普在啃玉米，只見她無奈的說：「就不要彼此互相拍照，都叫別人拍感情就會好。」浩子也追問Jeff說劉雨柔哪個角度拍起來最美，Jeff回說：「我必須講實話她沒什麼死角」，讓一旁的她瞬間驕傲了起來，隨即話鋒一轉說唯一忌諱的是她不喜拍仰角。

(中時 )