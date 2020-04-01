《世界第一等》主持人唐振剛日前參加《娛樂百分百》熱門單元「凹嗚狼人殺」挑戰邏輯。他表示，接到通告前一個禮拜就不停思考，還特地找了朋友練習，因為這單元的忠實觀眾功力太強，網路討論度每次動則破千，擔心自己程度不好被罵，苦笑說：「在國外吃蟲都沒這麼緊張！」

他表示在現場玩雖然很過癮，但大家都太厲害，不僅抄筆記抄到手痠，閉眼時都要認真聽不敢鬆懈，另一方面，他搞笑控訴「凹嗚狼人殺」讓他連做三天噩夢！「在網路上練習時，因為忠實觀眾功力都太強，越看壓力越大，還夢到真人版狼人在路上一直追我，我就害怕的一直跑。」遊戲結束後他也大讚愷樂獲「神隱少女」封號實至名歸，「愷樂雖然是女神，但太會隱藏身分，之後我可能都不太會相信她了。」

一向勇於嘗試的他在最後也興奮與「凹嗚狼人殺」約定：「下次再找我來，我可以玩得更好！」並同時宣布《世界第一等》將史無前例在台灣出外景！「台灣是世界的一部分，但我們卻從來沒介紹過台灣，剛好新年新希望是要認識台灣，藉由這次機會我們也想從『世界』的角度讓觀眾看見不一樣的台灣。」

(中時 )