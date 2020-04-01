國民黨主席江啟臣下午在中常會公布「改革委員會」名單，由於中常委加入非常踴躍，現場臨時追加，從總召集人江啟臣到4組組員，全部成員共計63人。改委會今天正式成立後，將密集召開分組會議，1個月提出分組報告並提報討論，在5月22日前提出書面建議。

江啟臣與黨祕書長李乾龍分別總召集人、副召集人，副祕書長柯志恩擔任執行祕書，4小組召集人由小組成員共推。外界最關注的兩岸論述組，發明「九二共識」一詞的前國安會祕書長蘇起，是國民黨特地邀請加入超重量級成員。

國民黨改委會下分設「組織改革、兩岸論述、青年參與、財務穩健」 4個小組，成員涵括學者專家、前官員、中央及地方民代、里長、社會賢達。

「兩岸論述」組共17人，包括蘇起、政大東亞所所長王信賢、中山大學政治經濟系教授辛翠玲、政大政治系副教授俞振華、東海大學政治系副教授邱師儀、中興大學國際關係教授劉泰廷、前海基會副祕書長高文誠、前陸委會主委辦公室主任施威全、前立委林郁方及高思博、政治觀察家曾柏文，以及中常委黃紹庭、沈慶光、江碩平及陳汪全、嘉義市議員鄭光宏及年輕的台中豐原區社皮里長涂力旋。

「組織改革」組有14人，有智庫內政組召集人黃德福、陸軍退役少將于北辰、前國民黨副祕書長張雅屏、前立委郭添財及廖國棟、兼任革實院副院長的台中市議員黃健豪，以及具中常委身分的桃園市議員黃敬平、南投縣議員游顥及台北市議員應曉薇，及中常委童惠珍、曾文培、謝坤宏及鄧治平，還有兼任行管會副主委的台北市議員張斯綱。

「青年參與」組多達18人，成員有淡大經濟系教授包正豪、核能流言終結者創辦人黃士修、前黨主席朱立倫核心幕僚凌濤、現任青年團總團長田方倫、北台北市議員徐巧芯與鍾沛君、新北市議員陳偉杰、台中市議員羅廷瑋、高雄市議員邱于軒與李眉蓁、台南市議員李中岑、屏東縣議員黃明賢、新竹縣竹東鎮榮華里長林子丞，以及專精數位媒體人俊須予謙、嘉義市長黃敏惠的前助理錢念群、常被誤為立委蔣萬安的台中市議員黃馨慧之子廖偉翔，以及中常委林杏兒與鄭任宗。

而外界矚目的前青年團總團長林家興雖未被納入，不過黨中央仍將把他在諮詢會議的意見列入參考，並持續意見交流。

「財務穩健」組有11人，包括不分區立委曾銘宗、智庫執行長高永光、中投董事長陳樹及前金管會主委王儷玲、財經重量級學者林祖嘉、朱雲鵬、政大商學院副院長周冠男、陳淑娟，以及中常委劉大貝、呂學樟、邱素蘭等。

此外，改委會將連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱以至吳敦義等6位歷任黨主席聘為「諮詢顧問團」。

國民黨2020大選慘敗，國民黨兩岸論述長期抱持的「九二共識」是否必須調整，成為最受矚目、正反意見都有的爭執點，也是新任主席江啟臣如何維繫「親美和陸」路線的重要關鍵，15執政縣市長對兩岸論述更異常關切，認為會是2012年縣市長選舉的重要變數。

據悉，智庫籌組改委會先期召開諮詢會議時，蘇起並未參與；隨著改委會成立在即，黨務高層認為發明「九二共識」蘇起若未參與討論，改委會即提出新的兩岸論述，日後恐另生風波，甚至爭論不斷，不如主動邀蘇起加入一起週延討論，尋求最大公約數，日後再一致對外說明。而蘇起也應允加入，令黨中央除了感謝，也對凝聚共識更有信心。

(中時 )