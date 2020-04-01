台南市政府示範室內活動集會，人與人至少要間隔１５０公尺。（曹婷婷攝）

全台新冠肺炎病例數持續攀升，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布「社交距離指引」，台南市長黃偉哲說，即日起辦理集會活動均需遵守各項防護措施，室內超過100人、室外超過500人公眾集會，建議全面停辦，「相忍為國、相忍為防疫」；台南4月9日強制實施民眾搭大台南公車戴口罩，高中職以下學生6日起搭校車也必須戴口罩、量體溫，萬一民眾沒有口罩，不排除讓司機提供販售口罩服務，落實防疫。

黃偉哲說，台灣目前各項經濟活動都能正常舉行，大家生活受到影響也不至於太大，歸功於目前為止防疫落實得不錯，但後續影響多寡則視接下來大家防疫作為落實程度，制定社交距離雖可能有小小不便，但卻能帶來大大便利與健康。

台南市政府衛生局表示，活動主辦機關（構）可依據「臺南市政府因應COVID-19（武漢肺炎）集會活動防護措施處理原則」，於活動前針對「能否事先掌握參加者資訊」、「活動空間通風換氣情況」、「活動參加者之間的距離」、「活動期間參加者為固定位置或不固定位置」、「活動持續時間」、「活動期間可否落實手部衛生及配戴口罩」等6項指標進行風險評估，若經評估活動性質具有較高風險，建議應延期或取消，或改以其他方式辦理。

仍需辦理者，應擬訂防疫應變計畫。此外，活動報名將採實名制，管制相關出入口，於入口處實施體溫監測及手部清潔措施，且保持室外的社交距離至少1公尺，室內至少1.5公尺以上，如於室內場所，應開啟對外窗，並設置防疫人員，如發現有發燒或呼吸道症狀者，將依規定通報並安排疑似個案暫時隔離。

黃偉哲呼籲，私部門、民間團體跟進，可比照「臺南市政府因應COVID-19（武漢肺炎）集會活動防護措施及辦理原則」及上述6項風險評估指標，評估其必要性及危害風險高低，並視情況延期或取消相關集會活動，共同為社區防疫盡一份心力。

(中時 )