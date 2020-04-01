米蘭時尚大獎首位華人得主廖瑩怡（左）也是中國醫藥大學校友，她特別返回中醫大請益防疫良方。（中醫大提供／林欣儀台中傳真）

新冠肺炎疫情蔓延全球，許多專家學者開始思考如何藉由調節免疫力對抗病毒，中國醫藥大學校長洪明奇認為，中西醫合療是趨勢、也是可嘗試的好方向；中醫巨擘林昭庚則認為，古代對抗瘟疫都使用清熱解毒方劑，新冠肺炎屬病毒感染並出現上呼吸道症狀，可依此辯證論治。

本身就是中國醫藥大學中醫系畢業校友、米蘭時尚大獎首位華人得主廖瑩怡近日因疫情影響，無法返回僑居地米蘭，她趁著在台空檔時間拜訪中醫大名師並請益防疫良方。

廖瑩怡說，在全民防疫的自覺下，坊間流傳許多防疫祕方，引起許多人討論，因自己學的就是中醫、現代藥理研究也發現中藥有助於提升人體免疫力，希望了解究竟哪些方法可以幫助人們預防病毒危害。

洪明奇說，中醫大近幾年來致力於整合中西醫學融合互用，頗有成效，醫學界積極探究利用免疫力調節的方式對抗病毒、藉以降低病毒入侵程度，再透過自身免疫力殺病毒，以此思考，若利用中西醫合療、中藥湯劑的方式調節免疫力，是值得努力的方向。

中醫大講座教授林昭庚認為，不論新冠肺炎或多年來流行的SARS都屬病毒感染，而古代治療瘟疫多採症狀治療的「辯證論治」概念，像是金銀花、板藍根就用於上呼吸道感染，而包含人參、白朮、茯苓與甘草的四君子湯相互配合則可益氣健脾胃、增強對病毒的抵抗力。

(中時 )