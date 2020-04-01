民眾若隔離無法外出，就能撥打1922，由衛生局轉介到彰化醫院個案管理師，進行視訊診療。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

線上看診由個管師與診所醫師、患者啟動三方視訊看診，再由家屬或代表人，帶著患者健保卡及費用，到診所取藥繳費。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

罰不怕？居家隔離百萬罰金罰不怕，中央疫情指揮中心自宣布國人自國外返台，都需進行14天居家檢疫後，每天還是有不少罰不怕的民眾，外出買菜、拿藥等等，有鑒於此衛福部彰化醫院，聯合縣內33家診所，啟動視訊門診，讓在居家檢疫額離的民眾，不舒服在家就能看診。

彰化醫院院長謝文淮指出，經過連日努力，聯繫轄內的社區醫療群，詢問所有診所願意加入視訊門診的意願，共有33間診所共37位醫師願意加入，隨後展開網路視訊系統建置，與每間診所架設專屬的視訊網路，經過演練向衛生局通報，4月1日正式上線。

彰化醫院院長謝文淮指出，居家隔離或檢疫民眾，如有發燒或其他嚴重病症，會通報衛生局直接安排救護車送到醫院就診，如因為簡單的症狀或原安排好的檢查，因隔離無法外出，就能撥打1922，由衛生局轉介到彰化醫院個案管理師，進行視訊診療。

謝文淮表示，還有像需要拿取慢性病藥的民眾，若個案住得比較遠領藥不便外出領藥，個管師則會連絡上述33家距離個案最近的真所，由該院個管師與診所醫師、患者啟動三方視訊看診，再由家屬或代表人，帶著患者健保卡及費用，到診所取藥繳費。

(中時 )