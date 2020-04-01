隨著新冠肺炎疫情蔓延，全世界都人心惶惶，多數人都宅在家追劇、當沙發馬鈴薯，不敢外出，使近視發生率及度數增加，為此，國民健康署鼓勵學童下課時間多到戶外活動，也建議家長假日增加戶外活動安排，除了增進體能、促進視力健康，也能減少人群間近距離接觸的群聚風險，遠離疫情威脅。

根據實證發現，增加戶外活動是視力健康的保護因子；另外，國健署委託研究也發現，每周在室外活動至少11小時，可以減少近視發生率及度數增加。而疫情期間，則應避免到人潮擁擠的室內環境，多選擇通風良好的戶外空間活動，不僅能增進親子關係、減少長時間近距離用眼如使用電腦、滑手機或打電動等等，達到視力保健與體能健康的雙重效果。

國民健康署王英偉署長呼籲，建立健康的生活型態，以培養孩子增強抵抗力，而在進行戶外活動時，除了補充水分、注重呼吸道衛生及咳嗽禮節外，更重要的是要落實洗手5步驟（濕、搓、沖、捧、擦）、謹守洗手七字訣（內、外、夾、弓、大、立、腕），才能有效保護孩子與家人的健康。

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(中時電子報)