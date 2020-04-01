由金馬、金鐘雙影后楊貴媚代言的首屆「眯電影：台語微電影創作徵選」徵件進入最後倒數階段，近日因疫情影響，台灣電影票房大受影響，電影相關從業者人人心慌，楊貴媚特別呼籲，正是這樣的特別時期，大家更要團結一致堅持信念，拍片一定要戴口罩、勤洗手做好防疫措施，在製作鼓舞人心的作品的同時，創作者也要保護好自己與他人，大家一起走過這段艱難的時期。

為銜接上台語文化的斷層，鼓勵新生代的影視創作者耕耘屬於在地傳承的故事，公視台語台於即將開台屆滿一年之際，攜手台北市電影委員會舉辦首屆「眯電影：台語微電影創作徵選」，募集三分鐘台語微電影，挖掘更豐富的台語影像作品，培育國內新導演、演員、編劇，讓影視人才有新類型的創作平台得以發表。

台語片曾是台灣電影產業的榮光，極盛時期年產量更曾突破百部，以台語片《月光下，我記得》奪得第41屆金馬影后的楊貴媚如此形容：「台語是很優美，語意內斂很深的語言，不僅有很悠久的歷史，有人和人之間感情的美，以及和環境的結合。」期許這群少年輩，把握機會用台語創作。

「眯電影：台語微電影創作徵選」倒數最後兩週，投稿不限主題、類型、件數，三分鐘台語微電影，收集你最迷人的台語影像創意，最高首獎二十萬元，即日起至4／15截止，得獎作品更有機會於公視台語台播出！

(中時 )