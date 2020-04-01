屬於「乙種工業區」的楠梓加工區，根據原法令規定，不得設置便利商店等一般商業設施，為求突破，經濟部加工處多次拜訪高雄市政府都發局及經發局，爭取法令鬆綁，終獲高市府認同，楠梓加工區內的統一超商楠鎮門市，終於在1日正式開張，服務區內的4萬多位從業人員。

加工處1日表示，楠梓加工區屬於「乙種工業區」，根據原法令規定，無法設置便利商店等一般商業設施，為求突破，經過加工處多次拜訪高雄市政府都發局、以及經發局，爭取法令鬆綁。

加工處指出，高雄市政府認同之後，並由高雄經發局函文同意，依都市計畫法高雄市施行細則內「其他經市府核准之必要公共服務設施及公用事業」規定，於楠梓園區內設置便利商店，以服務園區內4萬餘名員工。 加工處說，自從加工處開始辦理招商，國內3大超商皆表達高度興趣與進駐意願，經公開評選後，由統一超商獲選，未來，區內廠商如願意提供適當位置設立智販機，將更能貼近所屬員工消費需求，讓超商服務功能再延伸至區內各角落，以提升楠梓加工區生活機能。

(工商 )