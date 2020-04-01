台達電宣布，台達電品牌與Breez換氣扇再獲美國國家環境保護局（EPA）肯定，連續五年獲選為能源之星年度合作夥伴，同時也是連續三年獲得傑出永續大獎。台達電表示，去年在全美提供了超過60萬組符合能源之星標準的Breez換氣扇，廣泛裝置在於飯店、住宅、宿舍等多樣場域。

台達電表示，換氣扇Breez全系列皆採用節能耐用的直流無刷馬達技術及LED照明以優化能源使用效率，目前超過9成型號皆已通過能源之星認證，其中，BreezElite系列相較於傳統交流馬達產品節能可達67%，部分產品更遠超過能源之星節能標準200%，展現台達電長期投入風扇與散熱管理研發的成果。

去年台達電為美國公寓住宅、學生宿舍、老年照護機構、飯店等提供超過60萬組符合能源之星認證的Breez換氣扇，具體案例包括加州一所大學的大型學生集合住宅提供1,700個「能源之星最高效率」的換氣扇，也在肯塔基州的某河岸旅館翻新工程中裝置了1,200個換氣扇，台達電強調，相較一般交流產品，每年共可省下14,000美元的電費。

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