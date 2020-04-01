中國移動香港公司1日宣布，正式在港啟動5G服務，並且推出5G商用套餐，成為香港首個為個人和企業客戶提供5G網路體驗的電信商。

大陸央視報導，中國移動1日零時就邀請邀請客戶打通香港首通5G商用電話。中國移動香港稱，在香港建成並開通5G基地台約500個，在主要地區5G網路覆蓋達90%以上。

中國移動香港表示，首階段推出的5G網路覆蓋範圍遍及全港，包括熱點地區、主流基礎設施及地標商場。在啟動儀式上測試5G網絡的時延低於10ms，下載速度超過1Gbps，上傳速度超過130Mbps。漫遊服務方面，已實現中國大陸及韓國的5G漫遊服務，2020年年底將陸續提供亞洲、歐洲部分國家及地區漫遊服務。用戶根據需求可選擇338至638港元的30至300GB的5G數據套餐，6月30日之前簽約可獲得198至498港元優惠套餐價格，5G客戶還能優先以優惠價購買5G旗艦手機。

此外，香港電訊也表示，旗下CSL Mobile推出5G迎新限定優惠，凡於4月1日至7日期間，新上台或續約客戶選購指定CSL 5G服務計劃或1O1O 5G尊尚服務，均可於承諾期內每月額外獲贈30GB本地行動數據。客戶於4月1日前已率先選購相關5G服務計劃的客戶，同樣可享此優惠。

(工商 )