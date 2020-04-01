（新光人壽用以物易物方式，協助承租戶度過新冠肺炎的難關。圖／資料照片）

新冠肺炎讓壽險包租公快收不到租金，新光人壽決定自救，已啟動「以物易物救租戶」行動，即向承租的飯店等購買餐券或預訂大量外送餐點，協助房客度過今年的難關。

全台擁有數百棟大樓及房產的壽險業者，今年要跟租客一起共度難關。據壽險業者公布，其帳上投資性不動產到去年底共達1兆1,793億元，比前年增加13.6％，而去年全年租金收入近273億元，增幅7.9％，其中還含去年完工出租的南山廣場及新光人壽幾棟大樓，今年又遇上新冠肺炎，不少飯店承租戶快承不住，租金收益堪慮。

國泰人壽、富邦人壽、南山人壽及宏泰人壽已透過壽險公會，向金管會建議調整不動產租金收益率門檻及二年即時利用的規定，以作為可降租金的紓困措施外，目前金管會也在火速討論中，預計清明假期後即有定論。

全台最大壽險包租公依舊是國泰人壽，因為其不動產已採用市價開帳及列帳，，即真實反應其大樓、房產的價值，所以國壽去年底計算租金的投資性不動產達4,513億元，全年租金收入104億元，二項都是壽險業最高，租金收入比2018年增加3.65億元。

去年租金增加最多的還是南山人壽，因為其信義區南山廣場啟用，租金收入比2018年增加12.53億元，南山人壽計算租金的投資性不動產有1,550億元，排名業界第三高，全年租金收入39.2億元，則是業界第四名。

租金收入第二名是新光人壽的42.26億元，因為新壽的投資性不動產只有部分以市價開帳，所以很多都還是用投資成本列帳，因此新壽的計算租金的不動產金額僅1,330億元，排名市場第四，且近年有多棟陸續完工，開始收租，去年租金即增2.95億元。

富邦人壽計算租金的投資性不動產有1,890億元，排名市場第二大，去年租金收益為40.55億元，排名第三，富邦人壽還有許多地上權仍在開發中，尚未有收益。

金管會正在評估如何調降壽險業投資性不動產最低收益率要求，目前是中華郵政二年定儲機動利率加5碼，即2.095％，壽險業者雖建議直接降2碼，即降到1.595％，但金管會認為不是所有租戶都受新冠肺炎影響，應要限制範圍。

新壽雖是第二大地主，但並沒有參與「紓困」建議，而是採取自救方式，以向承租戶以物易物，訂餐、買餐券等方式，變相降租。

(工商 )