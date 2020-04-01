全球新冠肺炎（covid-19）疫情蔓延，嚴重衝擊經濟發展與消費，連演藝圈也哀鴻遍野。中天綜合台2日播出《小明星大跟班》，邀請甄莉、潘若迪、謝忻、詹子晴、LALA等人，與主持人吳宗憲、吳姍儒（Sandy）聊近日衰運，居然一半以上的人都坦言工作受疫情影響！甄莉透露另一半經營旅行社，近期因退團、減航班等因素，造成生意大減，讓她連情人節禮物都飛了。

甄莉表示老公是家裡的經濟支柱，但從農曆年以來旅行社的生意衰退，恰巧2月分碰上西洋情人節，她一如往常跟老公討情人節禮物，沒想到老公竟冷回：「你要幾百個電話我都給你，你不要找我吵架，去找別人吵架！」甄莉無奈道，「禮物沒有，倒是直接把客訴電話當禮物送給我。」

謝忻(中)、詹子晴(右)都在《小明星大跟班》坦言近來工作受疫情影響頗大。(中天綜合台提供)

受疫情影響，旅行社首當其衝，但雪上加霜的是，連甄莉自己的工作都受到波及，她感慨表示：「我有投資一些餐廳，業績當然是影響很大，最沒想到的是，連我的『節目通告』都變少，以前一個禮拜有2、3個通告，現在減少到可能只剩1個，因為很多藝人沒辦法出國、沒辦法去大陸工作，台灣現有的節目就這些，變成大家都在搶通告。」

謝忻則自曝農曆年期間去西班牙、葡萄牙旅行，當時疫情才剛剛開始，她就深深感受到歐洲人嚴重的「排華」現象，「我走在葡萄牙街上，一個中年女子一見到我就大喊『Coronavirus（冠狀病毒）！』，她很明顯就是歧視，她覺得亞洲人就是有這個病毒，我當場拔腿就跑。」

近年來創業有成的詹子晴也在節目上喊苦，「我的飲料店本來三月要開加拿大（分店）、四月去加州、五月去西雅圖，現在因為疫情關係，我完全沒辦法出國。」展店計畫大受影響，詹子晴直言，光是取消的機票就認賠了30多萬元，但海外分店還是會如期開店，只是沒辦法辦行銷活動，坦言對展店真的差很大。該集2日晚間10時中天綜合台播出。

(中時 )