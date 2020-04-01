南韓團體JYJ成員金在中1日發文表示確診感染新冠肺炎，還上傳一張全黑圖沉重表示，「向有可能被我傳染的人很抱歉」！並透露自己已經住院，沒想到1小時不到，他火速把文章刪掉，並澄清是「愚人節玩笑」，立刻引起網民抨擊。

金在中確診全是騙人。（圖／金在中IG）

金在中1日突然在IG換上全黑圖，文章開頭就揭露，「我感染了新冠肺炎，一切都是無視政府宣導和周遭人建議該注意的事情的我不小心導致，個人行為對整個社會造成的影響該有多大…」另外，他也對這段期間可能被傳染的人抱歉，還稱自己對得到新冠肺炎的消息感到難以置信。

金在中愚人節確診原文，還故意在IG換上全黑圖。（圖／金在中IG）

金在中宣布確診，立刻引起廣大網友關注和慰問，沒想到不到1小時，他直接改口說是，「愚人節玩笑」，並稱，「雖然這樣的愚人節玩笑真的很過分，但這麼短的時間內有這麼多人替我擔心。因為剛剛的貼文要受到的懲罰，我全部都會接受，希望大家都能健健康康」所有網友得知真相後，大動肝火同時痛批，「根本不好笑」、「拿這種事情開玩笑很過分」、「簡直氣到想打人」。

金在中愚人節開玩笑，沒想到不到1小時，他直接改口說是，「愚人節玩笑」，圖為原文。（圖／金在中IG）

面對排山倒海而來的網路批評，目前暫未見到金在中做出回應，偶像居然挑選在這種時刻，謊稱自己確診新冠肺炎，不知道支持他的粉絲們做何感想。

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(中時電子報)