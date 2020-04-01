桃園機場旅服中心的同仁（案269）日前因接待從菲律賓返國的觀光局高官兒子，而感染新冠肺炎，連帶他的5歲兒子也被感染，引發各界議論。該名確診同仁1日透過交通部發表聲明，表示自己是為了完成工作才接機，更不認識高官之子，沒有拍馬屁的意圖。

觀光局高官與桃機旅服中心主任受訪時表示，案269因和旅服中心主任交情甚佳，而高官兒子又和主任形同「叔姪關係」，所以案269才「主動接待」。不過對於此說法，案269出面澄清，他表示他將接待這件事視為一項工作任務，沒有其他想法，倘若定調為由他「主動陪同」，有拍馬屁抱大腿的意圖，會不會太過沉重？案269也表示，自己從頭到尾都不認識對方，更無所謂「叔姪關係」，對於外界曲解他的「接待動機」，讓他相當心痛。

根據《ETtoday》報導，有知情人士透露，案269平時為人善良，也很負責任，還曾在2016年時從獲選桃機第一航廈綜合服務最佳服務獎，自己確診後，連帶著5歲孩子也跟著感染，內心相當自責和不捨，並向無辜遭波及的幼兒園師生及家長道歉。

(中時電子報)