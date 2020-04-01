BBC First品牌首度在台落地！台灣大(3045)myVideo宣布與BBC Studios雙方達成在台灣首次頻道品牌合作協議，正式引進BBC旗下專營英倫劇集的BBC First，以及深耕兒童節目的BBC CBeebies頻道，目前在BBC聯名專區已有超過百部豐富影片內容，較前年翻倍成長。透過台灣大myVideo和BBC First的合作，自4月起，myVideo用戶就能收看內容多元的BBC First英倫劇集，以及BBC CBeebies趣味多元的兒童節目，這是繼前年與BBC Studios合作引進《新世紀福爾摩斯》等熱門英劇後，再為台灣OTT用戶拓展全新視野。

台灣大新媒體服務副總經理李芃君表示，本次和BBC Studios合作關係緊密提升，這也是BBC Studios迄今為止與台灣OTT串流平台規格最高、內容最廣泛的內容協議，透過導入豐富節目資源，將可滿足全年齡層觀眾的觀影需求。

BBC Studios亞洲商業營運與戰略高級副總裁兼大中華區總經理Phil Hardman則表示，與myVideo再次合作，並促成BBC First品牌首次在台落地，代表著英倫劇集在台灣市場不斷成長，也希望透過myVideo的影響力，帶給台灣觀眾更多製作精良的英倫劇集、以及富有教育意義的兒童節目，獲得家庭共鳴。

根據myVideo統計指出指出，2018年首度與BBC獨家合作，在聯名專區播出《新世紀福爾摩斯》、《超時空奇俠》、《路德探長》等熱門英國影集，成功吸引25～35歲劇迷族群，今年雙方合作內容再升級，獨家引進BBC First及CBeebies優質內容，像是廣受劇迷好評的最新一季《超時空奇俠》、《呼叫助產士》第9季、《桑迪頓》等就在myVideo獨家播出；還有備受家長和孩童喜愛的「BBC CBeebies」頻道《阿奇幼幼園》、《全球探險衝衝衝》、《小恐龍樂園》等，藉由多元的內容吸引更多的消費族群。

(時報資訊)