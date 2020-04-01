確診者屢傳失去嗅覺、味覺，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳解釋，可能是病毒吸附在腦神經授體而影響，不過目前不清楚症狀要多久才會消失。此外，由於早期並無此症狀，因此專家懷疑是否與歐美病毒演變相關，但目前尚無足夠證據。

張上淳說，部分患者同時失去味覺與嗅覺，但有些僅失去一樣；而失去的程度也不同，有些人全部失去，有些症狀則很輕微，也無法檢測失去多少，因為這類症狀屬於病人主訴，每個人的感覺不同，至於要多久才能恢復，目前無確實數字可告訴各位，因為有些人短期就好了，有些人過了一段時間都沒恢復。

張上淳指出，早期都沒有這類症狀，但現在境外移入案例增多以後，卻開始有這些這狀，因此專家也猜測是否與歐美病毒演變有關，但仍缺少足夠的證據來做這樣的說明。

至於為何會嗅覺、味覺失靈，張上淳表示，目前比較清楚的是，在神經細胞裡面有病毒授體（ACE2），第一對腦神經下來到鼻腔頂部的地方，這個部位是嗅覺比較豐富的地方，不排除病毒吸附到那邊，進而導致嗅覺異常。

昨指揮中心宣布有24個案例失去嗅覺、味覺，今又再增加3例，累計共達27例，佔了全部確診數字的12%，因此指揮中心也於昨日將「失去嗅覺、味覺」納入通報條件之中。

(中時電子報)