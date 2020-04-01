國民黨中常會1日舉行，黨主席江啟臣（後中）宣布「國民黨改革委員會」正式成立，向黨內改革邁出步伐。（范揚光攝）

國民黨主席江啟臣今天在中常會前，率與會者向前行政院長郝柏村、前國防部副部長王文燮默哀一分鐘，隨後發表談話，強調要傳承郝柏村副主席「永遠維持台灣和平安全」的遺願，並向家屬致上最高慰問，黨中央也將協助治喪事宜，同時為黨籍立委陳玉珍喊話，指蘇揆嗆陳玉珍沒資格當國會議員是行政權不尊重立法權，國民黨不但深表遺憾，也強烈抗議。

前國防部副部長、國民黨中央評議委員會主席團主席王文燮，與前行政院長、前國民黨副主席郝柏村接連辭世，國民黨主席江啟臣下午在中常會一開始，率與會者默哀一分鐘，氣氛莊嚴肅穆。

隨後，江啟臣發表談話，他說，前副主席郝柏村馬一生、公忠體國，個性剛毅不屈，於國家認同上不偏不倚，是值得全黨效法的模範，其更見證了中華民國百年歷史，擔任過無數國家及國民黨要職，親身參與保衛台灣、建設台灣，對國家民族有卓越貢獻，我們將永遠緬懷「郝伯伯」傳奇的一生。

江啟臣接著表示，王文燮上將在1996年台海危機時任聯勤總司令，歷任國防部副部長，國民黨黃復興黨部主委，中華戰略學會理事長等職務。王文燮上將早年從軍，一生戎馬，將人生奉獻給國家與軍隊，長期守護中華民國國家安全，意外驟逝，國民黨沈痛哀悼。

江啟臣以勉勵地口吻說，然而外界沒有給予國民黨太多的時間哀痛沈吟，我們更要收拾心情，化哀傷為動力，繼續往前奮進。依據規劃，今天將正式成立中國國民黨改革委員會，由他擔任總召集人，由祕書長李乾龍擔任副總召集人，接下來也將分組召開改革會議，正式邁開改革步伐。

江啟臣補充，由於正值疫情期間，防疫考量優先，召開會議進度或有調整，也將努力達成在5月下旬完成改革報告的進度，如有延遲也會立刻向常會說明。

對於黨籍立委陳玉珍的「台灣不是國家，中華民國才是」言論，遭閣揆蘇貞昌開嗆「沒資格當國會議員」，江啟臣也藉機痛批蘇揆的行政權不尊重立法權，嚴重侵犯委職權，國民黨不但深感遺憾，也要表達強烈抗議。立法院為中華民國憲政機關，每位立委都是人民依法決定行使職權的代議士，是否具有資格擔任立委，絕非行政首長可以非議。

江啟臣提醒，防疫優先既是全民共識，中央疫情指揮中心持續本著防疫專業守護國人健康。國民黨呼籲行政院秉持執政高度，回應社會期待，專注後續紓困工作，針對疫情通盤考量，配合地方政府因地制宜調整分配預算資源，透過中央與地方協力合作，達到有感紓困的任務目標。

最後，江啟臣向在場同志期許，「今天的中常會以悲傷的緬懷開始，但是要以希望作結」，面對民進黨政府國家認同的混亂，對於憲法國家名稱的輕視，國民黨沒有懷憂喪志的時間，更要儘速調整步伐，才有機會重返執政，進而導正國家發展方向，更要以傳承郝柏村副主席「永遠維持台灣和平安全」的遺願，為中國國民黨的發展，為中華民國的未來持續奮鬥。

(中時 )