小朋友穿著可愛的日本和服，形成校園最美的風景。（盧金足攝）

葳格小學校長沈月清表示，每年都會選擇一個主題，舉辦過包括德國、法國、日本、西班牙等國家風土人情，讓學生體驗國際文化。（盧金足攝）

因應防疫優先，廣場用餐坐位，特別區隔較大的空間，讓小朋友在安全環境享用日式午餐。（盧金足攝）

葳格小學校園有1200多名小朋友手做鯉魚旗，掛在隨風飛揚，好像一成排的鯉魚在水中游，打造充滿日式的情境。（盧金足攝）

「世界就是葳格的教室！」葳格小學課程規畫的理念，融入多元文化的教學模式。（盧金足攝）

新冠肺炎來勢洶洶，全球陷入疫情壓力，民眾不宜出國，連每年春天日本櫻花季都為防疫喊停，台中市西屯區葳格小學1日將校園打造成日本櫻花饗宴，兒童節國際周有如置身日本

；葳格小學校長沈月清表示，穿著傳統日式服裝的老師與全校師生，食用日式餐點與特色和菓子，讓學生體驗日本文化主題課程，「世界就是葳格的教室！」

葳格小學讓學生以猶如身歷其境方式，學習世界各國與當地城市的文化，認識飲食與生活不同之處，今年以日本為主題，全校吹起「哈日風」，女同學穿起可愛的日本和服，男學生打扮成武士與忍者，穿梭校園形成最美的風景，體驗東瀛傳統服飾，連舖在地上的日本地圖，都可以由外師來教導小朋友認識日本，強調用英文從生活中學習，不是只是在教室上英文課。

葳格小學校長沈月清表示，學校每年都會選擇一個國家主題，多年來舉辦過包括德國、法國、日本、西班牙等國家風土人情，做為國際文化體驗，今年特別選的是日本，廣場上有1200多名小朋友手做鯉魚旗隨風飛揚，好像一成排的鯉魚在水中游，打造充滿日式的情境。

沈月清說，針對課程教學，在校園布置日本文化特色、地圖，由外籍老師帶領小朋友利用學習單體驗東瀛文化，了解日本有關文化與建築，能融入社會參與，餐點準備精緻的花之宴日式料理，小朋友喜歡的壽喜燒拉麵、起司豬排、茶碗蒸與味增湯，還有日本和菓子。

每年吸引台灣人遠赴日本賞櫻，今年因為防疫，很多人取消旅遊，校方用心營造櫻花林的場景，讓孩子感受到日本文化氛圍，歡慶充滿國際化的兒童節。

因應當前防疫優先，學生用餐本來規畫在櫻花樹下野餐，考量群聚風險，改為在教室用餐，其他在廣場用餐坐位，區隔較大的空間，讓小朋友在安全環境享用日式午餐。

「世界就是葳格的教室！」葳格小學課程規畫的理念，融入多元文化的教學模式，葳格教育體系不斷培養國際視野的目標，葳格國際學校小學部，今年度兒童節慶周週，將葳格教育邁向國際化的精神，設計日本文化體驗活動融入小學部的活動設計，小學部學生體驗一系列的日本文化主題課程。

葳格小學指出，學校蒐尋多方教學資源，透過教學群組的討論，同時連結語文、生活等跨領域的多元課程，共同設計出一連串精彩的系列活動，包括日本人文地理認識、藝術與音樂欣賞、安排學生創作自己的鯉魚旗，同時讓孩子親身品嘗日本文化美食與和菓子，讓葳格的孩子過一個豐富而有教育意義的兒童節。

(中時 )