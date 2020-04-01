疫情持續擴大，各縣市議會紛紛考量是否延後開議，原本是單純防疫考量，唯獨高雄因罷韓如火如荼，不管如何決定，都可能被賦予政治解讀，國民黨團初步傾向比照新北，延後1個月開議，但也有部分藍營議員認為，延後開議只會被罷韓團體追打市長「逃避監督」，不如速戰速決，採用連綠營議員都能接受的視訊質詢方式，兼顧防疫與市政運作。

高市議會國民黨團總召曾俊傑表示，眼看新冠肺炎疫情壓不下來，7日議會召開程序委員會時，國民黨團傾向比照新北市議會，也延後1個月開議，視未來疫情發展再評估是否繼續延。

然而，此舉遭民進黨議員群起反對，康裕成痛批，程序委員會9席委員中，民進黨只占2席，國民黨可用人數優勢，想延期就延期，「反罷韓就直接了當說吧，幹嘛躲在疫情後面？」

民進黨議員何權峰表示，罷免投票不論辦在6月13日或是6月20日，都還在目前總質詢時間的第3周及第4周，但如果國民黨團強行延後會期1個月，韓國瑜就可以完全逃避總質詢，變向對抗罷免，他呼籲國民黨團，不要為了護韓而更改程序、不要為了反罷免拿防疫當擋箭牌。

陳致中也認為，開議延後就是國民黨全力救韓的起手式，掩護韓國瑜避開議會質詢，為何立法院可以開會、台南市議會防疫不停議，唯獨高雄市不行？韓國瑜有這麼弱不禁風嗎？

不願具名的國民黨籍高市議員透露，其實同黨議員對於是否延後開議，仍存有不同意見，有人認為高雄狀況特殊，若延後開議，肯定成為罷韓團體及民進黨攻擊重點，操作韓國瑜不敢進議會的負面形象，與其如此，不如正面迎戰同時兼顧防疫，改採視訊開議方式，透過隔離空間及視訊鏡頭，也能淡化議場劍拔弩張的對立氣氛，有助於將焦點轉回歸理性市政監督。

民進黨高市議員林智鴻對於改採遠距民主也表示贊同，他反對議會延後開議，強調視訊技術已非常成熟，議員可在個人的研究室內，市長及市府官員也可分流，在委員會的會議室裡，彼此透過直播系統視訊詢答，在不同空間內進行討論，也可符合中央推動的「社交距離」。

(中時 )