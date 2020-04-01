有感於學校師生的藝術創作缺乏展出場地，台中市大里區昇揚金屬公司董事長張明吉、林麗君夫婦特別捐贈50萬元，幫助瑞城國小設置「昇揚藝廊」，1日落成啟用，未來除提供校內師生展出藝術創作、提升生活美學，也將對社區開放，打造校園與社區共學的學習場域。

張明吉、林麗君及學校師生共同揭牌，「昇揚藝廊」正式啟用。張明吉說，孩子的教育不能等，希望透過自己的拋磚引玉，讓社會更重視孩童基礎教育發展、幫助他們成長；在防疫期間，自己的2間工廠不會放無薪假、一定確保員工收入，初估2個月時間支出約600萬元。

其實，張明吉與林麗君多年來熱心地方公益事務，不但捐贈瑞城國小藝廊，也曾捐贈塗城國小、美群國小及內新國小獎助學金與設備，張明吉擔任理事長的大里瑞城百姓公慈善功德會今年更成立「學童關懷基金」，分別捐贈大里、霧峰與太平區共47所學校5萬元助學金，盼永續照顧弱勢孩童。

瑞城國小校長邱家麟表示，目前昇揚藝廊內展出學校教師與志工隊員的陶藝、插花作品，未來除提供師生創作展出，也開放作為社區民眾的藝術場域。市議員李天生強調，張明吉夫妻長期關懷弱勢與教育，對地方貢獻很大。

(中時 )