前總統馬英九今天在臉書發文悼念前行政院長郝柏村，歷數郝一生對國家的貢獻，始終是中華民國堅定的支持者，並見證共產、民主陣營的對峙，見證臺灣的民主歷程，其一生精采的經歷，猶若一部捍衛中華民國的史詩。馬在此文中，也揭露當年郝當行政院長，曾有意要他當財政部長的祕辛。

馬英九發文說，郝院長歷經抗日、剿共、八二三砲戰，追隨先總統蔣公光復、保衛、建設臺灣，讓中華民國在風雨飄搖的歲月中站穩腳步。他曾擔任參謀總長、一級上將與國防部長，對國軍現代化、軍購規劃、發展國防科技、國造經國號戰機等施政，都有重要貢獻。

他說，郝院長出將入相，於擔任行政院長期間，推出六年國建計畫，整頓治安、建設五輕、規劃六輕、啟動核四，修正刑法第100條，對開放探親後兩岸關係的規劃，也極為投入；郝院長並大力支持建立全民健保制度，為1995年實施健保，奠定堅強基礎。

二二八事件是臺灣的傷痛，郝院長很早就有全面平反二二八的想法，在立法院答詢時曾表示，二二八事件的發生，當時的政府難辭其咎，是最早對二二八表示歉意的行政院長，充分展現其是非分明、勇於擔當的性格。隔年，行政院即提出「二二八事件處理及賠償條例」，並於繼任閣揆的連戰院長任內通過。

馬英九說，他在擔任研考會主委及陸委會特任副主委時曾追隨郝院長，對其剛正、明快、積極的施政風格非常敬佩。郝院長不僅是個好長官，也願意提攜後進，曾有意拔擢他擔任財政部長，他衡量自身專業後，婉謝了院長的好意。

郝院長退休後勤於讀書、著述與出版，每日必寫三千字，閱讀蔣公日記，寫下總結分析大陸變色原因，還原歷史現場，是珍貴的抗日與剿共史料，備受各界推崇。郝院長曾多次指出，八年抗戰為國民黨領導，「是蔣委員長一人領導，沒有第二個人」，中共所呈現的抗戰史並不正確。

馬英九最後說，郝院長戎馬一生，為國奉獻，始終是中華民國堅定的支持者，見證共產、民主陣營的對峙，見證臺灣的民主歷程，其一生精采的經歷，猶若一部捍衛中華民國的史詩，歷史必有公正評價。

(中時 )