新當選的南庄鄉長羅春蓮〔右〕在苗栗縣副縣長鄧桂菊〔中〕的監交下，自代理鄉長陳永賢的手上接過鄉長印信。〔謝明俊攝〕

新任南庄鄉長羅春蓮保證延續好的福利政策。〔謝明俊攝〕

新任南庄鄉長羅春蓮宣誓就職，立委徐志榮及苗栗縣議長鍾東錦親自到場祝賀。〔謝明俊攝〕

新任南庄鄉長羅春蓮宣誓就職

南庄鄉長補選結果，由前鄉長邱梓增妻子羅春蓮代夫出征獲選，成為南庄鄉有史以來首位女鄉長，1日上午在南庄鄉公有市場舉行宣誓就職典禮，由苗栗縣副縣長鄧桂菊監誓監交，現場有上百名鄉親到場觀禮，羅春蓮也保證未來任期將會延續福利政策，讓南庄鄉更好。

前南庄鄉長邱梓增因遭競選對手提當選無效之訴，經台中高院判決邱梓增當選無效後，由苗栗縣政府予以解職並辦理補選，邱梓增為向鄉親爭取自己清白，於是決定由妻子羅春蓮代夫出征，並在3月21日補選投票中，獲得2233票順利當選。

1日上午，新任鄉長宣誓就職典禮在南庄鄉公有市場二樓會議廳舉行，一早就有百餘名鄉親到場祝賀，包括立法委員徐志榮、苗栗縣議長鍾東錦等政要都到場觀禮祝賀，羅春蓮在丈夫邱梓增陪同下抵達會場時，就獲得許多鄉親鼓掌歡迎。

宣誓典禮由苗栗縣副縣長鄧桂菊監誓，隨後舉行鄉長印信移交，羅春蓮在鄧桂菊的監交下，由代理鄉長陳永賢手上接過印信，完成交接就職程序。

羅春蓮在就職典禮發表演說時表示，她將會延續前任邱鄉長的福利政策，讓好政策繼續照顧弱勢鄉親，她也保證會盡全力來替南庄鄉親做事，讓南庄更進步。前南庄鄉長邱樟增上任後，特別推出「弱勢家庭微型團體傷害險」，針對公所列冊低收入戶及中低收入戶，以及原住民等鄉民，由鄉公所負責投保團體傷害險，來保障弱勢鄉民。

(中時 )