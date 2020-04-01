新冠肺炎疫情全球持續發燒，國內疫情指揮中心有室內1.5公尺、室外1公尺社交距離的防疫新措施，嘉義市政府1日起在出入口改採「紅外線熱顯像儀」測體溫，並管制電梯上下樓層，電梯按鍵加貼包膜，防疫再升級。
市府行政處表示，市府已於3月4日採額溫槍量測體溫、管制出入口，額溫槍是單點測量，且必須靠近被測者約5至8公分，改採比照醫療院所使用的「紅外線熱顯像儀」為多點式，且量測距離可拉大3至4公尺，防疫效能再升級。
行政處表示，紅外線熱顯像儀廣泛偵測經過此處的人流，若測到體溫高於37.5度，會再用額溫槍複測，如仍超過37.5度，將請其返家休息或就醫，另外，電梯每日消毒4次，且按鍵處皆已貼膜，天天更換。
市府4部電梯採上下樓層管制，通往地下的逃生梯及旁邊2部電梯僅能從B1、B2搭乘至一樓，另2部電梯僅能從一樓搭乘至地上樓層（2樓以上至R樓），形成從地下樓搭電梯至一樓後，須依動線繞一圈量測體溫，才能再轉乘對面電梯，許多市府員工及民眾不太習慣，有人笑說「好像在走秀」。
(中時 )
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