高雄市長韓國瑜第二階段罷免案，正由高雄市選委會審核，但由於罷免極可能進入第三階段，也讓韓國瑜如坐針氈。民進黨高雄市議員陳致中就爆料，「國民黨準備全力出手救韓了，並稱，被目擊好幾次公開宴請地方樁腳。

陳致中今１日在臉書爆料，「國民黨全力救韓準備出手了！不只請客顧樁，反罷韓起手式就是將原訂4/16議會開議延後，掩護韓市長避開議會質詢，陳致中強調，反正韓就是以拖待變！4/7議會程序委員會將討論」。

他坦言自己感到憂心，為何立法院可以開會？隔壁台南市議會防疫不停延議，唯獨高雄市不行？「韓國瑜有這麼弱不禁風嗎？」。陳致中還說，韓國瑜過往逃避質詢，就是用抽籤的方式，讓一半的議員無法質詢他，這很明顯勝之不武，他認為，自己身為議員，就是要監督韓市府市政，更重申，要韓國瑜像個男子漢一樣出來正面對決，不要再躲了。

他最後更呼籲國民黨議會黨團，不要用這種奧步，一方面用查詢連署單這種「血滴子」招數，一方面又要用議會延議，來保護韓國瑜。「他對韓市長有信心」。

(中時電子報)