從小家庭複雜的劉欣柔，進入台灣世界展望會嘉義中心擔任社工員。 （展望會提供／林良齊台北傳真）

從小家庭困苦的宋嘉明，921大地震之後成為世界展望會資助童，他坦言，選擇社工專業時，無法獲得傳統家庭支持，求學過程中，家人諷刺帶來的壓力，也讓嘉明屢屢感到挫折，但因為展望會社工一路給予嘉明溫暖正向的支持和鼓勵、關懷，幫助他壓力得以釋放。

畢業後，嘉明應徵台灣世界展望會水里學生中心的社工員職缺，當督導面試問及為何想在展望會工作，他回答，因為有一位值得尊敬的社工員，在求學時期給他力量、信念，現在換他回饋世界展望會和社會，嘉明至今已在世界展望會服務邁入第五年。

另外，從小家庭複雜的劉欣柔自懂事起，家庭就處在混亂之中，父親酗酒不務正業，母親只能勞苦兼職，小學六年級那年，欣柔的父親因病去世，龐大的喪葬費以及生前的債務，讓原本經濟已困窘的家庭雪上加霜。當時，展望會社工得知欣柔家有急難救助的需求，便即時投入服務關懷，欣柔也成為世界展望會的資助童，後來決定就讀社工系，畢業後，也如願進入台灣世界展望會嘉義中心擔任社工員。

台灣世界展望會長期透過社工專業的長期陪伴，服務台灣近4萬5千名經濟弱勢家庭兒少的需要，給予適切的資源及關懷，讓孩子有成長轉變、實踐自我的機會。台灣世界展望會籲請民眾透過響應「國內資助兒童計畫」，幫助家境困難的孩子穩定求學，獲得支持與專業社工服務，與第一線社工員攜手陪伴兒少成長，邁向未來自立之路，並持續耕耘夢想，將社工的愛心延續。

愛心服務專線：02-2175-1995。

(中時 )