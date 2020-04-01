書店也能嚐美味？4/1在誠品生活南西5F全新開展誠品知味市集2號店，引進全台灣各大農會暢銷好物：如南投信義鄉農會的梅精系列與麻辣花生、苗栗縣大湖農會的草莓淡酒、屏東縣恆春鎮農會的料理米酒等、用台灣蓬萊米製成的饅頭、阿里山咖啡等優質良品。每週一、五固定推出COOKING STUDIO小班制廚藝教室！還有彩虹湯圓、浮誇系雪花冰等網美系甜點，誠品即日起至7/6也推出台灣水果禮盒預購服務，邀你品嚐台灣好滋味。

誠品書店「知味市集」4月1日在誠品生活南西5F全新開展誠品知味市集2號店。（誠品提供）

誠品生活松菸店，也推出台灣在地4大「網美系」人氣甜點品牌：士林夜市手作雪花冰名店「花藏雪」主打冰品與甜點合體的浮誇系冰品，最受歡迎的「宇治金時提拉米蘇」，以抹茶口味冰磚削成層層雪片堆疊，鋪上滿滿紅豆與軟Q白玉，頂端再放上抹茶提拉米蘇蛋糕、淋上煉乳，不僅美味、顏值也高。

誠品生活松菸店｜原味錄｜彩虹湯圓。（誠品提供）

主打夢幻甜美風的手搖飲品牌「珊瑚橘」，則有春季限定「芝士奶蓋莓莓」，以新鮮草莓誘人的酸甜滋味交織綿密奶蓋，充滿層次的口感在舌尖上融化，感受春日愛戀氛圍；網路口碑手作蛋糕店「有意樹桿蛋糕」經典的「蘋果白乳酪」將肉桂煮過的蘋果丁巧妙搭配乳酪餡，底層酥脆餅乾增添口感，是下午茶首選療癒甜點；天母手工湯圓名店「原味錄」招牌彩虹湯圓，有紫米、芋頭、地瓜、抹茶綠豆等八種不同口味多重享受。

「優膳糧」嚴選台灣在地新鮮食材的健康餐盒。（誠品提供）

COOKING STUDIO規劃一系列小班制教學課程：請來「水花園有機農夫市集」教您利用有機食材烹飪出傳統炒米粉、涮嘴下酒菜等綠色料理；「爽咖5F Spectrum Cafe」咖啡達人劉政親自示範手沖咖啡，讀者可品嚐阿里山鄒築園咖啡、向陽咖啡等台灣在地咖啡美味。

誠品生活松菸店｜有意樹桿蛋糕｜蘋果白乳酪蛋糕。（誠品提供）

近來新冠肺炎疫情仍在，提醒大家，搭乘大眾運輸工具、逛街、看展、用餐時最好能保持適當距離，外出也能戴口罩，也要勤洗手、多運動增加免疫力！也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。

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(中時電子報)