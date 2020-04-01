桃園醫院院長徐永年訂購414份套餐，感謝他們的辛勞。（賴佑維攝）

衛服部桃園醫院為此次新冠肺炎疫情主責醫院之一，全面配合指揮中心各項決議及多項任務。桃園醫院除醫護人員全面動起來外，還有11家外包廠商默默付出，桃園醫院院長徐永年訂購414份套餐，感謝他們的辛勞。

桃園醫院指出，共有11家外包廠商，分別是保全（萬安國際保全股份有限公司）、清潔（威合股份有限公司）、傳送（威合股份有限公司）、往生室（萬安生命科技股份有限公司)、被服洗滌（晨揚國際有限公司）、停車場（岳洋股份有限公司）、商場（美德耐股份有限公司）、汙水廠（大陸水工股份有限公司） 、救護車（忠孝救護車有限公司）、交通接駁（佳明通運股份有限公司）、照顧服務員（有限責任臺北市仁光照顧服務勞動合作社）。

桃園醫院院長徐永年說，外包場商同仁，總是默默在前線各司其職，從不退縮，給病人一個安全舒適的環境。徐永年又說，一開始院方實施病人分流，入院前要先讀健保卡查看旅遊史，幸有保全同仁維持秩序，動線才順暢。還有清濋人員，每天無數次的打掃及仔細消毒。

另外因疫情關係，附設在院方的商場業績也大量下滑，院方特別跟美食街訂購了414份套餐，謝謝桃醫院的每一位外包同仁的附出。院長徐永年也暖心向桃園醫院外包廠商同仁加油打氣，之後有更多未知的挑戰需要大家的力量，一起守護台灣，更讚大家是最前線的防疫英雄。

(中時 )