全國9所大學81名法學院院長及教授，近日陸續接獲恐嚇電子郵件，歹徒要求2萬元，否則「親自殺到你家」，台北地檢署檢察長周章欽上月接獲任教世新大學的前司法官學院院長林輝煌檢舉後，指示主任檢察官張智堯、檢察官黃振城與刑事局、台北及台中市警局、調查局組成專案小組，昨逮獲恐嚇的陳姓嫌犯到案，檢方訊後，以陳嫌有滅證、勾串，且有反覆實施犯罪之虞，聲押禁見。

檢警查出，陳嫌事先蒐集多校法律系教授之電子郵件，再利用公共無線網路申請免費電子郵件，撰寫「教授你好，在下最近手頭緊，需要你的幫助，江湖救急要求不多2萬就好，分別匯到以下銀行戶頭，不給錢，我會親自殺到你家，殺你全家」，分別電郵寄予9間大學共81位法律系教授恐嚇，但恐嚇取財未遂。

北檢檢察長周章欽接獲檢舉，得知有多名大學法學院院長及教授接獲恐嚇信件，甚為重視，認為不及時遏止，可能危及校園治安，3月15日指派主任檢察官張智堯擔任召集人，與刑事警察局、台北市、台中市警察局共同組成專案小組，協調統合並專責迅速嚴辦，日前掌握陳嫌涉案事證。

檢警調31日搜索、拘提陳嫌，並在陳嫌住處查扣行動電話4支、筆記型電腦1台、平版電腦1台、隨身碟1個及外接硬碟2個等物品。

(中時 )