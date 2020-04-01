高檔便當大賽開打！新冠肺炎衝擊餐飲市場，繼大飯店跳下來賣便當，國內餐飲龍頭王品集團也要加入，此次一舉動員旗下近20個品牌將首度投入便當外送市場，最快4月中旬就會開賣，甚至包括旗下的高檔品牌包括王品牛排、夏慕尼，讓這場因新冠肺炎掀起的便當大戰，有愈演愈烈趨勢。

王品表示，經過長時間研究、測試，王品集團將從旗下20個品牌精心挑選、嚴格烹調把關，在4月下旬正式向消費者提供外送服務。

王品強調，希望在防疫期間，也能為消費者提供高規格的用餐體驗，包括首選食材、主廚精心製作的美味料理、最即時的外送服務...不論在家、或者在辦公室，也能如同親臨在王品集團的餐廳，享用美食之餘，紓解身心壓力。

因應疫情蔓延，消費者減少在外用餐次數，王品集團2月起就積極搶攻外帶市場，推出外帶85折優惠，「聚 北海道昆布鍋」、「青花驕」、「PUTIEN莆田」、「沐越」、「丰禾日麗」等5品牌、全台共37家門店同步推行「全品項外帶」服務，開放讓消費者現場外帶取餐，或可事前電話點餐。

王品表示，此舉讓往往要花上60~90分鐘的門店用餐體驗時間大大縮減，不僅免服務費，所有餐點品項再打85折，省時、省錢、更安全，迴響不錯。

在外帶衝出佳績後，王品打算再進一步，接下來將仿造五星級飯店推出「五星便當」的作法，推出特色研發便當，不過因菜單、做法、包材都要全部重新設計，時間可能要等到4月中才能全部上線，屆時餐飲業的便當大戰也將鳴槍起跑。

同業指出，王品一次投入近20個品牌要搶攻便當外送市場，看得出這波疫情讓餐飲龍頭都有不同想法，且有長期抗戰準備。如果便當做得好，下一步可能就是以冷凍料理搶攻此波居家防疫商機，對王品來說也是「因禍得福」的超前部署。

(中時 )