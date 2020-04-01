台中市北區國民運動中心實施實名制，掌握進來中心運動的對象。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府運動局落實所轄運動場館加強防疫，除執行實名制入場、單一出入口管制、入場量測體溫、雙手消毒、一線服務人員全程佩戴口罩，更將於朝馬、北區、南屯國民運動中心及港區運動公園執行「一周一閉」制，1日起落實每周1日封館擴大消毒，並進行人流減量20％控管，降低群聚感染風險。

運動局表示，為保障市民健康，運動局長李昱叡邀集朝馬、北區、南屯國民運動中心及港區運動公園等營運公司共同研商，提出「一周一閉」制。

自今日起，每周擇1日封館擴大消毒，首階段將於2日、12日及19日，關閉全市各國民運動中心及港區運動公園場館，展開深度消毒作業。

依據《台中市政府因應 COVID-19 疫情防疫規範》，規定活動空間容留人數以每人大於3至4平方公尺為原則計算，經評估國運場館活動空間後，市府自今日起執行各場館空間人流減量20％管制。

並應於各運動場館入口處公告，後續將視疫情狀況，評估延長管制時間、人流擴大減量至50％或直接閉館等措施。

運動局強調，為保障場館使用者與員工安全，若民眾出現強烈咳嗽、發燒等症狀，工作人員得禁止入場，呼籲民眾務必配合，保護自身與他人安全。

(中時 )