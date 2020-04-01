兆豐金(2886)今舉行法說會，兆豐銀行總經理蔡永義表示，去年的中美貿易戰和今年的新冠疫情，將持續帶動台商回台投資，可望帶動兆豐融資業務需求。今年3月兆豐銀核貸台商回台的額度380億元以上，核貸利率1.15~1.8%。

兆豐金去年因全球股債多頭，因此，兆豐銀去年財務操作獲利達138億元新台幣，年增50%。去年兆豐銀增加債券部位，目前持有的外幣債券約3000億元台幣，今年會再增加10~15%的部位，持續進行養券套利。

至於紐約分行，兆豐銀已經解除獨立監管不再續約。蔡永義表示，紐約分行目前積極爭取業務，今年前2月放款餘額年增達3成。

兆豐金控2019年的合併稅後淨利達289.55億元，比2018年的280.93億元成長3.1%，EPS 2.13元，比2018年2.07元成長2.9%。在子公司方面，兆豐銀行2019年稅後淨利達246.45億元，比2018年的241.72億元成長2.0%。兆豐票券稅後淨利達26.25億元，比2018年的25.58億元成長2.6%。兆豐證券稅後淨利達10.9億元，相較2018年大幅成長2倍以上，主要是自營與承銷的股票、以及債券投資操作績效表現不錯。其餘子公司的獲利表現，也大致維持一定的水準。兆豐金控2019年交易收益達177.29億元較2018年成長64%，表現亮眼，彌補淨利息及手續費收益略降的差異數，故集團整體淨收益較2018年同期成長6%。

年初兆豐原本對今年的表現偏審慎樂觀，但由於新冠肺炎的衝擊力道前所未有，大幅提高不確定因素，隨著疫情全球擴散蔓延，兆豐已做好各項因應措施，並積極配合政府相關之紓困方案，協助客戶一起度過難關。

(時報資訊)