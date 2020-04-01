大甲溪下游水道往北偏移，台中市議員吳敏濟爭取河心導正，除清除河道中央淤積的砂石，並將偏北的水道導引到中央。（王文吉攝）

台中市議員吳敏濟奔走5年歷經7次會勘，為弱勢農民的權益發聲。（王文吉攝）

歷時5年7次會勘，大甲溪北岸高灘地保護工程1日終於啟動，第三河川局進行清淤、河心導正、高灘地邊緣培厚等多管齊下。多年來寢食難安的農民，由衷感謝台中市議員吳敏濟多年來帶著大家抗爭及陳情，合法耕種的權益終於得到保障。

回顧第三河川局2015年7月1日公文，逕行廢止大甲溪河口至台1大甲溪橋河段範圍內河川公地種植使用許可書，目的是清除河川淤積出售砂石，承租戶幾代心血一夕遭到抹煞，農民群起向市議員吳敏濟陳情，開啟漫長爭取過程。

吳敏濟指出，北岸高灘地遠離河心500公尺，不影響排洪且具護堤功能，假借清淤之名謀取砂石利益，顯然違背治水專業及社會正義。他在2015年向監察院提出陳情，保住北岸高灘地。然而，清淤完成後，河道卻北移，2017年6月一場強降雨，沖失高灘地上10多公頃農田。

為保護弱勢農民的權益，吳敏濟2019年率領農民到立法院中部辦公室，向立法院長蘇嘉全陳情，當年5月第三河川局終於投放400多顆消波塊阻擋溪水沖擊高灘地，但畢竟杯水車薪，12月市府同意吳敏濟建議，將河心導正納入清淤計畫之中。

水利局副局長馬名謙指出，根本解決之道就是清除河道中央淤積的砂石，將偏北的水道導引到中央。本項工程經費來自於出售清淤砂石所得6500萬元，100萬元用於河心導正，250萬元施做高灘地邊緣培厚，其餘用於疏濬。

水利局水利工程科長柯玉川表示，目前台1線大甲溪橋下游有2個水道，首先進行河心導正工程，將威脅高灘地的北側水道導引至中央水道，接著進行下游清淤工程，並將持續崩塌的高灘地邊緣培厚，之後再針對出海口西濱大甲溪橋下進行整理，讓高灘地不再受洪水侵襲。

農民黃益賦表示，在高灘地上耕作的農民年紀都不小了，家裡的收入都依賴這塊高灘地，2016年第三河川局要廢除租約簡直是晴天霹靂，感謝吳議員多年來為農民辛苦奔走。梅雨季將屆，工程包商應吳敏濟要求，允諾清明節4天連假加緊趕工，儘快完成河心導正工程。

(中時 )