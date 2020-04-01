《國際社會》英國：新冠病毒檢測量能 4月中旬前倍增至每日25,000人 15:572020/04/01 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國住房大臣詹里克（Robert Jenrick）接受Sky News訪問時表示，英國計畫在4月中旬以前，將新冠狀病毒檢測數從目前的每日12,750人提高至25,000人。 除了醫院病患以外，英國將開始對醫療人員進行檢測，有批評指出，英國擴大檢測不夠快、也不夠廣。 詹里克表示英國現在每日有能力檢測12,750人，未來幾天檢測量能將擴大至每日15,000人，這是個顯著的增長，但仍未達到我們想要的程度，到4月中旬我們希望達到每日25,000人。 (時報資訊) #英國 #檢測 #每日 #量能 #不夠 也許您會感興趣 推薦閱讀 中醫排毒妙方 每日按摩9經絡 04:092020/03/29 醫藥健康 排雲山莊防疫 每日限住百人 04:102020/03/29 地方新聞 醫藥族群抗疫 動能強勁 04:102020/03/30 證券．權證 交通大執法見成效 南市每日事故傷亡數字下降 11:292020/03/30 社會 美確診暴增背後 檢驗數驚人 04:092020/03/31 焦點新聞 富邦VIX、元大台灣50反1領頭 台股ETF成交量能攀峰 04:102020/03/31 證券．權證 澎湖加碼補助 鼓勵鄉親在本島檢疫 04:102020/03/31 地方新聞 《晨間解盤》清明長假影響量能 控制持股比重(日盛投顧提供) 09:022020/03/31 財經 無症狀感染者傳播憂慮急升 陸衛健明起每日報告 17:212020/03/31 兩岸 陸加強疫情監測 4/1起每日通報無症狀感染者情況 18:532020/03/31 兩岸 財經熱門新聞 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 獨》千張保單狂降息 國壽美元宣告3.15％引爆怒火 - 財經 - 工商 有救了！川普找大咖喬油價 油市逆天復仇 - 財經 4天連假恐有大事…散戶明天賣光或抱股？ - 即時 美「1億打」手套轉單台灣 北部毛紡業者：錢很難賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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