英國住房大臣詹里克（Robert Jenrick）接受Sky News訪問時表示，英國計畫在4月中旬以前，將新冠狀病毒檢測數從目前的每日12,750人提高至25,000人。

除了醫院病患以外，英國將開始對醫療人員進行檢測，有批評指出，英國擴大檢測不夠快、也不夠廣。

詹里克表示英國現在每日有能力檢測12,750人，未來幾天檢測量能將擴大至每日15,000人，這是個顯著的增長，但仍未達到我們想要的程度，到4月中旬我們希望達到每日25,000人。

(時報資訊)