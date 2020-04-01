大陸3月百城住宅均價數據1日出爐，均價每平方公尺人民幣（下同）15,195元，月增0.14％，看好房市逐步復甦。

中國指數研究院1日發布「中國房地產指數系統百城價格指數報告（2020年3月）」。2020年3月，全國100個城市（新建）住宅平均價格為每平方公尺15,195元，較2月增0.14％，較2019年同期增2.95％，漲幅較2月收窄0.10個百分點。

百城中56個城市較2月上漲，37個城市下跌，7個城市與上月持平。北京、上海等十大城市（新建）住宅均價為每平方公尺27,453元，較2月增0.26％，較2019年同期增2.39％，漲幅較上月擴大0.11個百分點。

報告分析，新冠肺炎疫情雖未完全解除，但隨著各地復工復產的有序推進，重點城市整體推盤量較上月增加。同時，多地售樓部陸續開放，市場成交處於逐步復甦階段。價格方面，百城住宅均價環比微幅上漲，價格整體保持平穩。

(工商 )